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05:35 (мск), источник: НИА Красноярск

Сегодня в Красноярске будет стоять смог

По данным Среднесибирского УГМС, сегодня, 14 марта, Красноярск накроет грязной пеленой.

Источник: НИА Красноярск

В ведомстве заверили, что явление это — временное. «В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Красноярске 14.03.2018 г. ожидаются условия, способствующие кратковременному накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — сказано в сообщении.

Согласно информации с датчиков проекта «Красноярск. Небо», самое большое скопление загрязнений на ул. Железнодорожников: 205 РМ2.5 в то время, как предельно допустимая среднесуточная концентрация — 35 микрограмм на кубический метр. Также сильное загрязнение присутствует на ул. Копылова, Юности и в центре города. Самой чистой, если верить датчикам, стала ул. Киренского.

Экологи подчёркивают, при таких экологических условиях не стоит проветривать комнаты.

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