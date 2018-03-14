Сегодня в Красноярске будет стоять смог
По данным Среднесибирского УГМС, сегодня, 14 марта, Красноярск накроет грязной пеленой.
По данным Среднесибирского УГМС, сегодня, 14 марта, Красноярск накроет грязной пеленой.
В ведомстве заверили, что явление это — временное. «В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Красноярске
Согласно информации с датчиков проекта «Красноярск. Небо», самое большое скопление загрязнений на ул. Железнодорожников: 205 РМ2.5 в то время, как предельно допустимая среднесуточная концентрация — 35 микрограмм на кубический метр. Также сильное загрязнение присутствует на ул. Копылова, Юности и в центре города. Самой чистой, если верить датчикам, стала ул. Киренского.
Экологи подчёркивают, при таких экологических условиях не стоит проветривать комнаты.
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