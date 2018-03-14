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07:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

В третьей декаде марта в Прикамье придут двадцатиградусные морозы

Такой погоды не было у нас с 2002 года.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 55% 758 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

Как выяснилось, зима и не планирует уходить из Пермского края. Сильные морозы ожидаются в 20-х числах месяца. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил специалист ГИС-центра классического университета Андрей Шихов.

«Похоже, что основные погодные события в нынешнем марте еще не начинались, — оставил он пост вечером 13 марта. — Возможно во второй половине месяца у нас будет повод вспомнить мощнейшее ультраполярное вторжение 21 марта 1999 года. В Перми тогда температура днем так и не поднялась выше -20 градусов, а минимум составил -27,2 (на 20 градусов ниже нормы). На этот раз такие морозы маловероятны, Арктика существенно теплее чем в 1999 году. Но −20…−25 во второй половине марта вполне реальны, а такого не было с 2002 года (когда двадцатиградусный мороз случился в начале апреля).

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