В третьей декаде марта в Прикамье придут двадцатиградусные морозы

«Похоже, что основные погодные события в нынешнем марте еще не начинались, — оставил он пост вечером 13 марта. — Возможно во второй половине месяца у нас будет повод вспомнить мощнейшее ультраполярное вторжение 21 марта 1999 года. В Перми тогда температура днем так и не поднялась выше -20 градусов, а минимум составил -27,2 (на 20 градусов ниже нормы). На этот раз такие морозы маловероятны, Арктика существенно теплее чем в 1999 году. Но −20…−25 во второй половине марта вполне реальны, а такого не было с 2002 года (когда двадцатиградусный мороз случился в начале апреля).