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07:04 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области отправили на карантин учеников четырёх школ

Также на карантин закрыли один детский сад.

Источник: Reuters

В Омской области отправили на карантин учеников четырёх школ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

С 5 по 11 марта 2018 года в Омской области в больницы обратились 10 196 человек с заболеваниями гриппа острыми респираторными вирусными инфекциями. В образовательных учреждениях профилактические мероприятия.

Так, в омском регионе полностью приостановили работу четырёх школ и одного детского сада. Также в 19 школах частично приостановили учебный процесс.

Напомним, изоляция больных позволяет эффективно предотвратить распространение респираторных инфекций.

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