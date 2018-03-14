Источник: Reuters

В Омской области отправили на карантин учеников четырёх школ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

С 5 по 11 марта 2018 года в Омской области в больницы обратились 10 196 человек с заболеваниями гриппа острыми респираторными вирусными инфекциями. В образовательных учреждениях профилактические мероприятия.

Так, в омском регионе полностью приостановили работу четырёх школ и одного детского сада. Также в 19 школах частично приостановили учебный процесс.