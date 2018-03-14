В Омске начинается весеннее потепление

Специалисты Обь-Иртышского УГМС прогнозируют потепление в Омске с сегодняшнего дня. По данным синоптиков сегодня днем в области будет от -6 до -11 градусов мороза, но уже с завтрашнего дня местами потеплеет до 0 градусов. Ветер днем в четверг будет дуть 5−7 м/с.