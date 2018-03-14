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07:08 (мск), источник: Om1.ru

В Омске начинается весеннее потепление

Уже завтра температура воздуха поднимется до нулевой отметки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 55% 758 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: AP 2018

Специалисты Обь-Иртышского УГМС прогнозируют потепление в Омске с сегодняшнего дня. По данным синоптиков сегодня днем в области будет от -6 до -11 градусов мороза, но уже с завтрашнего дня местами потеплеет до 0 градусов. Ветер днем в четверг будет дуть 5−7 м/с.

К пятнице в город придет долгожданная плюсовая температура. Днем она может достичь +2 градусов тепла. Утихнет и ветер, до 2−7 м/с.

Атмосферное давление будет падать. Ночью и утром в отдельных местностях может наблюдаться туман и изморозь.

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