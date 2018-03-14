В Омске начинается весеннее потепление
Уже завтра температура воздуха поднимется до нулевой отметки.
Уже завтра температура воздуха поднимется до нулевой отметки.
Специалисты
К пятнице в город придет долгожданная плюсовая температура. Днем она может достичь +2 градусов тепла. Утихнет и ветер, до 2−7 м/с.
Атмосферное давление будет падать. Ночью и утром в отдельных местностях может наблюдаться туман и изморозь.
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