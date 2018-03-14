«Хабаровские живодерки» будут отбывать наказание под Иркутском
Алена Савченко и Алина Орлова находятся в женской исправительной колонии № 11 в
Алена Савченко и Алина Орлова находятся в женской исправительной колонии № 11 в
Скандально известных хабаровских живодерок Алену Савченко и Алину Орлову в феврале этапировали в Иркутскую область. Несколько дней преступницы провели в СИЗО-1 в Иркутске, а потом их перевели в женскую исправительную колонию № 11 в поселке Бозой, что в
В колонии шьют форму для сотрудников правоохранительных органов. Видимо, этим и займутся хабаровские живодерки. Пока никаких жалоб на них нет.
Напомним, об Алене Савченко и Алине Орловой страна услышала в октябре 2016 года, когда в интернет выложили фото и видео жутких издевательств над животными. Еще будучи подростками, они забавы ради убили как минимум 15 птиц, кошек и собак. Животным вспарывали животы, выкалывали глаза, стреляли в них. А потом устраивали жуткие фотосессии в заброшенном доме.
В августе 2017 года Савченко дали четыре года и три месяца, Орловой — три года и 10 дней колонии. В декабре приговор смягчили, так как у некоторых преступлений истек срок давности — наказание для первой сократилось на три месяца, второй — на 10 дней.
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