«Хабаровские живодерки» будут отбывать наказание под Иркутском

Источник: Комсомольская правда

Скандально известных хабаровских живодерок Алену Савченко и Алину Орлову в феврале этапировали в Иркутскую область. Несколько дней преступницы провели в СИЗО-1 в Иркутске, а потом их перевели в женскую исправительную колонию № 11 в поселке Бозой, что в Эхирит-Булагатском районе. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

В этой колонии отбывают наказание женщины, впервые попавшие за решетку. Подружки находятся в разных отрядах колонии, живут в общежитиях. У них в распоряжении три квадратных метра площади в общей спальне, кровать, тумбочка и стул. Живодеркам из Хабаровска, как и всем остальным, разрешено шесть коротких и четыре длительных свидания в год, шесть посылок или передач, а на покупки им каждый месяц выделяют до девяти тысяч рублей.

В колонии шьют форму для сотрудников правоохранительных органов. Видимо, этим и займутся хабаровские живодерки. Пока никаких жалоб на них нет.

Напомним, об Алене Савченко и Алине Орловой страна услышала в октябре 2016 года, когда в интернет выложили фото и видео жутких издевательств над животными. Еще будучи подростками, они забавы ради убили как минимум 15 птиц, кошек и собак. Животным вспарывали животы, выкалывали глаза, стреляли в них. А потом устраивали жуткие фотосессии в заброшенном доме.

Хабаровчанок судили не только за жестокое обращение с животными, но и за разбой. Савченко попалась и на оскорблении чувств верующих и экстремизме.