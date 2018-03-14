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07:21 (мск), источник: VN.ru

Внук Брежнева окончательно проиграл суд в Новосибирске

В Новосибирске коллегия по гражданским делам областного рассмотрела жалобу Андрея Брежнева. Внук Генерального секретаря ЦК КПСС требовал взыскать с новосибирской компании «Тайм Презентс» компенсацию морального вреда за то, что она украсила ЦУМ изображением легендарного политика. Андрею Брежневу суд отказал.

Внук бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева — Андрей Брежнев — подал в суд на местную компанию «Тайм Презентс». Родственника генсека оскорбила реклама с изображением его дедушки. Речь идет о взыскании неосновательного обогащения и компенсации морального вреда по факту использования изображения Леонида Брежнева в рекламных целях.

Выяснилось, что внук генсека обиделся на новосибирских коммерсантов, занимающихся продажей сувенирной продукции. В декабре 2016 года на фасаде ЦУМа в Новосибирске появился баннер с изображением Леонида Брежнева и авторучки известной фирмы Parker. Подпись на рекламе гласила «Экономика должна быть экономной». Этот афоризм, кстати, тоже принадлежит Леониду Брежневу.

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«Фраза “Экономика должна быть экономной” прозвучала на 26-м съезде КПСС в 1981 году, — говорит представитель областного суда Анастасия Хитренко. — Однако суд решил, что лля обнародования и использования изображений гражданина после его смерти согласие внуков не требуется. Заявляя требование о компенсации морального вреда, Андрей Брежнев ссылался на факт использования изображения его деда без согласия внука. Кроме того, родственник Леонида Ильича оскорбило то обстоятельство, что изображение якобы было использовано в уничижительной форме. Дескать, надпись размещена посреди лица генсека, а ручка “Паркер” — под носом».

Суд в Новосибирске установил, что после смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии — с согласия родителей. В соответствии с п. 49 Постановления Пленума Верховного Суда РФ в случае смерти гражданина, смерти или отсутствия всех перечисленных в пункте лиц (переживший супруг, дети, родители) какого-либо согласия для обнародования и использования изображения данного гражданина не требуется.

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«Таким образом, учитывая, что Андрей Брежнев является внуком Леонида Брежнева, получение его согласия на использование изображения не требовалось», — добавила Хитренко.

Также не нашел подтверждения и «уничижительный характер» использования изображения генсека, поскольку на рекламном баннере отсутствовали искажения внешнего облика, размещенное изображение не являлось карикатурой, а указанная на баннере фраза была высказана самим Брежневым. Андрей Юрьевич Брежнев родился в Москве 15 марта 1961 года. Экономист и российский политик. В 1983 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. На выборах в Государственную думу также участвовал кандидатом в депутаты, получив 2,35% голосов. В 2001 году на выборах губернатора Тульской области баллотировался кандидатом в качестве самовыдвиженца, получив 1,18% голосов.

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