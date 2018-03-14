Иркутянин отсудил 95,6 тыс. рублей за выбоину на дороге
Житель Иркутска через суд добился компенсации расходов на ремонт машины, которая попала в ДТП
Житель Иркутска через суд добился компенсации расходов на ремонт машины, которая попала в ДТП
Житель Иркутска через суд добился компенсации расходов на ремонт машины, которая попала в ДТП
В апреле 2015 года мужчина на машине «Honda Rafaga» пытался объехать выбоину на трассе «Вилюй» и наехал на выступ асфальтобетонного покрытия проезжей части, находящийся рядом с ней. Машине были причинены механические повреждения. Стоимость ремонта автомашины составила более 48 тыс. рублей. В суде истец рассказал, что он наехал на кусок асфальтового покрытия, видимо, выбитый из ямы на дороге. Представитель Дорожной службы Иркутской области не признал исковые требования, указывая, что отсутствует вина в причинении ущерба истцу.
Размеры выбоина составили: глубина — 16 см, длина — 2,2 м, ширина — 1,6 м, кусок асфальтового покрытия: высота — 16 см, длина — 0,7 м, ширина — 0,5 м. Наличие на проезжей части дороги куска асфальтового покрытия свидетельствует о том, что дорожники не выполнили надлежащим образом свою обязанность по содержанию дороги, значит, виновны в причинении ущерба автовладельцу. Решение суда в апелляционном порядке не обжаловалось.
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