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09:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутянин отсудил 95,6 тыс. рублей за выбоину на дороге

Житель Иркутска через суд добился компенсации расходов на ремонт машины, которая попала в ДТП из-за выбоины на дороге.

Источник: AP 2018

Житель Иркутска через суд добился компенсации расходов на ремонт машины, которая попала в ДТП из-за выбоины на дороге. Об этом 14 марта 2018 года сообщает Кировский районный суд. Всего иркутянину удалось получить от Дорожной службы Иркутской области более 95,6 тыс. рублей.

В апреле 2015 года мужчина на машине «Honda Rafaga» пытался объехать выбоину на трассе «Вилюй» и наехал на выступ асфальтобетонного покрытия проезжей части, находящийся рядом с ней. Машине были причинены механические повреждения. Стоимость ремонта автомашины составила более 48 тыс. рублей. В суде истец рассказал, что он наехал на кусок асфальтового покрытия, видимо, выбитый из ямы на дороге. Представитель Дорожной службы Иркутской области не признал исковые требования, указывая, что отсутствует вина в причинении ущерба истцу.

Суд установил, что между Управлением автомобильной магистрали Красноярск — Иркутск и ОАО «Дорожная служба Иркутской области» был заключён долгосрочный государственный контракт на оказание услуг по содержанию автомобильной дороги общего пользования федерального значения с 1 января 2013 года по 30 июня 2018 года. Таким образом, содержать участок дороги, на котором произошло ДТП, должна была Дорожная служба Иркутской области.

Размеры выбоина составили: глубина — 16 см, длина — 2,2 м, ширина — 1,6 м, кусок асфальтового покрытия: высота — 16 см, длина — 0,7 м, ширина — 0,5 м. Наличие на проезжей части дороги куска асфальтового покрытия свидетельствует о том, что дорожники не выполнили надлежащим образом свою обязанность по содержанию дороги, значит, виновны в причинении ущерба автовладельцу. Решение суда в апелляционном порядке не обжаловалось.

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