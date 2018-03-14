Сибиряка спасли из 25-летнего рабства в Казахстане

Чуть прихрамывая, с улыбкой на лице Геннадий П. выходит из аэропорта Толмачево в сопровождении новосибирских волонтеров. Несколько минут назад он прилетел из страны, в которой вынужденно провел почти четверть века. Мужчина за еду днем сторожил в ауле овец, а ночью его хозяева привязывали, чтобы не убежал, и так 25 лет. Это интервью с ним наши телевизионные коллеги из Казахстана писали до начала операции по спасению.
— Они не знают, где я нахожусь, они в Сибири живут!
— Если бы вас сейчас увидели ваши родные и близкие, что бы вы им сказали?
— Большой-большой привет бы передал.
Как мужчина оказался в заложниках, он не помнит, документы забрали, для ночлежки выделили старый сарай. Телеоператор из Новосибирска, волонтер Кирилл Буньков одним из первых выслушал историю Геннадия П.
— Он сказал, что наконец-то в Россию вернулся. То есть 25 лет пробыл в тяжелом рабстве в тяжелых условиях. Ему подрезали сухожилия на ногах за попытки к бегству. Он пытался несколько раз бежать, — говорит волонтер Кирилл Буньков.
Вся семья Геннадия П. сейчас живет в Бийске. Мама и папа живы, есть сестра и племянник. На днях родные его встречали уже у себя дома. Руководитель благотворительного фонда «Созвездие сердец» Маргарита Семикова рассказывает: без помощи обычных людей ничего бы не получилось.
— Мы его встретили, он у нас двое суток жил. Мы его подлечили, устроили в хоспис, взяли на себя все питание и сопровождали непосредственно до дома в Бийск. На всякий случай подключили наших волонтеров на Алтае, чтобы быть уверенными в его безопасности, что его встретят, — сообщила руководитель благотворительного фонда «Созвездие сердец» Маргарита Семикова.
Тем временем, по информации журналистов ОТС, правоохранительные органы Казахстана начали проверку по данному факту. Сейчас разыскивают лиц, причастных к организации похищения и незаконного удержания человека. Документы, в частности российский паспорт Геннадия П. будут готовы уже в ближайшее время.
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