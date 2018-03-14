Сибиряка спасли из 25-летнего рабства в Казахстане

Чуть прихрамывая, с улыбкой на лице Геннадий П. выходит из аэропорта Толмачево в сопровождении новосибирских волонтеров. Несколько минут назад он прилетел из страны, в которой вынужденно провел почти четверть века. Мужчина за еду днем сторожил в ауле овец, а ночью его хозяева привязывали, чтобы не убежал, и так 25 лет. Это интервью с ним наши телевизионные коллеги из Казахстана писали до начала операции по спасению.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2XThxPcuLyA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Они не знают, где я нахожусь, они в Сибири живут!

— Если бы вас сейчас увидели ваши родные и близкие, что бы вы им сказали?

— Большой-большой привет бы передал.

Как мужчина оказался в заложниках, он не помнит, документы забрали, для ночлежки выделили старый сарай. Телеоператор из Новосибирска, волонтер Кирилл Буньков одним из первых выслушал историю Геннадия П.

— Он сказал, что наконец-то в Россию вернулся. То есть 25 лет пробыл в тяжелом рабстве в тяжелых условиях. Ему подрезали сухожилия на ногах за попытки к бегству. Он пытался несколько раз бежать, — говорит волонтер Кирилл Буньков.

Вся семья Геннадия П. сейчас живет в Бийске. Мама и папа живы, есть сестра и племянник. На днях родные его встречали уже у себя дома. Руководитель благотворительного фонда «Созвездие сердец» Маргарита Семикова рассказывает: без помощи обычных людей ничего бы не получилось.

— Мы его встретили, он у нас двое суток жил. Мы его подлечили, устроили в хоспис, взяли на себя все питание и сопровождали непосредственно до дома в Бийск. На всякий случай подключили наших волонтеров на Алтае, чтобы быть уверенными в его безопасности, что его встретят, — сообщила руководитель благотворительного фонда «Созвездие сердец» Маргарита Семикова.