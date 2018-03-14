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07:22 (мск), источник: VN.ru

Сибиряка спасли из 25-летнего рабства в Казахстане

Волонтеры из Новосибирска спасли жизнь мужчине, который провел 25 лет в трудовом рабстве в степях Казахстана. В 90-е годы сибиряк уехал на заработки в союзную республику, после чего его родные полностью потеряли с ним связь.

Чуть прихрамывая, с улыбкой на лице Геннадий П. выходит из аэропорта Толмачево в сопровождении новосибирских волонтеров. Несколько минут назад он прилетел из страны, в которой вынужденно провел почти четверть века. Мужчина за еду днем сторожил в ауле овец, а ночью его хозяева привязывали, чтобы не убежал, и так 25 лет. Это интервью с ним наши телевизионные коллеги из Казахстана писали до начала операции по спасению.

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— Они не знают, где я нахожусь, они в Сибири живут!

— Если бы вас сейчас увидели ваши родные и близкие, что бы вы им сказали?

— Большой-большой привет бы передал.

Как мужчина оказался в заложниках, он не помнит, документы забрали, для ночлежки выделили старый сарай. Телеоператор из Новосибирска, волонтер Кирилл Буньков одним из первых выслушал историю Геннадия П.

— Он сказал, что наконец-то в Россию вернулся. То есть 25 лет пробыл в тяжелом рабстве в тяжелых условиях. Ему подрезали сухожилия на ногах за попытки к бегству. Он пытался несколько раз бежать, — говорит волонтер Кирилл Буньков.

Вся семья Геннадия П. сейчас живет в Бийске. Мама и папа живы, есть сестра и племянник. На днях родные его встречали уже у себя дома. Руководитель благотворительного фонда «Созвездие сердец» Маргарита Семикова рассказывает: без помощи обычных людей ничего бы не получилось.

— Мы его встретили, он у нас двое суток жил. Мы его подлечили, устроили в хоспис, взяли на себя все питание и сопровождали непосредственно до дома в Бийск. На всякий случай подключили наших волонтеров на Алтае, чтобы быть уверенными в его безопасности, что его встретят, — сообщила руководитель благотворительного фонда «Созвездие сердец» Маргарита Семикова.

Тем временем, по информации журналистов ОТС, правоохранительные органы Казахстана начали проверку по данному факту. Сейчас разыскивают лиц, причастных к организации похищения и незаконного удержания человека. Документы, в частности российский паспорт Геннадия П. будут готовы уже в ближайшее время.

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