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09:13 (мск), источник: Prokazan.ru

Сегодня в Казани будет без осадков и -5 градусов

14 марта в Казани ожидается облачная погода, без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 51% 757 мм рт. ст. 5 м/с

Ветер юго-западный умеренный.

Максимальная температура воздуха днем 3−5 градусов мороза.

На дорогах гололедица.

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