Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России

Лидерство по стоимости квадратного метра держит Москва, один метр жилой площади в столице стоит 91 670 рублей. За ней следует Санкт-Петербург, где метр оценивается в 67 221 рублей.

Среди наиболее дорогих регионов Сахалинская область (62 951) и Ненецкий автономный округ (60 166), а также Московская область с ценой метра 57 748 рублей.

Самая дешевая недвижимость в Адыгее — 28 079 рублей за метр, Кабардино-Балкарии — 28 381 и Калмыкии — 28 473.