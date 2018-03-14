В Красноярске ожидается резкое потепление

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярск идет резкое потепление. Об этом сообщают синоптики. Ожидается, что теплее в городе будет уже завтра, 15 марта.

Утром в среду, 14 марта, утренняя температура воздуха остановилась на отметке около двадцати градусов мороза. Днем в городе будет до минус пяти.



Уже в ночь с 14 на 15 марта в Красноярске воздух прогреется до минус 7, а днем температура в городе поднимется до минус одного.

Отмечается, что до конца этой недели температуры в темное время суток не будут опускаться ниже 7−9 градусов мороза. Днем жителей города ожидают плюсовые температуры.