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09:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске ожидается резкое потепление

Теплее в городе станет уже завтра, 15 марта.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 51% 757 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярск идет резкое потепление. Об этом сообщают синоптики. Ожидается, что теплее в городе будет уже завтра, 15 марта.

Утром в среду, 14 марта, утренняя температура воздуха остановилась на отметке около двадцати градусов мороза. Днем в городе будет до минус пяти.

 Уже в ночь с 14 на 15 марта в Красноярске воздух прогреется до минус 7, а днем температура в городе поднимется до минус одного.

Отмечается, что до конца этой недели температуры в темное время суток не будут опускаться ниже 7−9 градусов мороза. Днем жителей города ожидают плюсовые температуры.


В пятницу, 16 марта, и субботу, 17-го, синоптики прогнозируют плюс 3 градуса, а воскресенье, 18 марта, в городе будет плюс 4.

Из-за резкого перепада температур в Красноярске на дорогах ожидается гололедица. Дорожные полицейские просят водителей быть внимательными и осторожными.

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