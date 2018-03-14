В Красноярске ожидается резкое потепление
Теплее в городе станет уже завтра, 15 марта.
Теплее в городе станет уже завтра, 15 марта.
В Красноярск идет резкое потепление. Об этом сообщают синоптики. Ожидается, что теплее в городе будет уже завтра, 15 марта.
Утром в среду, 14 марта, утренняя температура воздуха остановилась на отметке около двадцати градусов мороза. Днем в городе будет до минус пяти.
Уже в ночь с 14 на 15 марта в Красноярске воздух прогреется до минус 7, а днем температура в городе поднимется до минус одного.
В пятницу, 16 марта, и субботу, 17-го, синоптики прогнозируют плюс 3 градуса, а воскресенье, 18 марта, в городе будет плюс 4.
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