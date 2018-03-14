В Братске хотят открыть филиал Иркутского государственного медицинского университета
В Братске планируется открыть филиал Иркутского государственного медицинского университета — интернатуру.
В Братске планируется открыть филиал Иркутского государственного медицинского университета — интернатуру.
В Братске планируется открыть филиал Иркутского государственного медицинского университета — интернатуру. Об это сообщил мэр Сергей Серебренников на
Мэр напомнил, что администрация города принимает все меры, чтобы привлечь в Братск медицинские кадры. К примеру, выплачиваются подъёмные в размере 150 тыс. рублей, для желающих купить квартиру в городе в ипотеку для первого взноса выделяется 250 тыс. рублей.
Врачи городу очень нужны. В марте открылся филиал Иркутского диагностического центра, на базе больницы № 2 планируется открытие кардиоцентра. Решён, по словам Сергея Серебренникова, вопрос со строительством нового перинатального центра. Как заявил мэр, есть решение правительства Иркутской области, в 2018 году будет подготовлен проект, пройдена госэкспертиза, потом объект планируется включить в федеральную программу. Планируется, что строительство будет вестись в 2019—2020 годах.
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