В Братске хотят открыть филиал Иркутского государственного медицинского университета

В Братске планируется открыть филиал Иркутского государственного медицинского университета — интернатуру. Об это сообщил мэр Сергей Серебренников на пресс-конференции 14 марта 2018 года. На будущей неделе в Братск приедет ректор ИрГМУ Игорь Малов, чтобы обсудить этот вопрос.

Мэр напомнил, что администрация города принимает все меры, чтобы привлечь в Братск медицинские кадры. К примеру, выплачиваются подъёмные в размере 150 тыс. рублей, для желающих купить квартиру в городе в ипотеку для первого взноса выделяется 250 тыс. рублей.