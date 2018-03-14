Две улицы Екатеринбурга закроют ради футбола

Источник: УралИнформБюро

Подготовка к играм чемпионата мира по футболу-2018 «закроет» большой участок улицы Татищева в Екатеринбурге. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

На участке от Мельникова до Репина в сторону центра 20 марта стартуют работы по возведению специальных технических средств, обеспечивающие безопасность горожан. Ограничения движения там будут действовать до 30 июля.

Кроме того, 1 апреля будет частично перекрыта улица Ключевская на участке от Токарей до Мельникова. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в этот день на поле «Екатеринбург Арены» состоится первый тестовый матч — между командами «Урал» и «Рубин». При этом доступ на парковку, расположенную на площади 1905 года, будет закрыт.