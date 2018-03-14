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07:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Две улицы Екатеринбурга закроют ради футбола

Вблизи Центрального стадиона.

Источник: УралИнформБюро

Подготовка к играм чемпионата мира по футболу-2018 «закроет» большой участок улицы Татищева в Екатеринбурге. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

На участке от Мельникова до Репина в сторону центра 20 марта стартуют работы по возведению специальных технических средств, обеспечивающие безопасность горожан. Ограничения движения там будут действовать до 30 июля.

Кроме того, 1 апреля будет частично перекрыта улица Ключевская на участке от Токарей до Мельникова. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в этот день на поле «Екатеринбург Арены» состоится первый тестовый матч — между командами «Урал» и «Рубин». При этом доступ на парковку, расположенную на площади 1905 года, будет закрыт.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.

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