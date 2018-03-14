Семь тысяч мигрантов покинули Новосибирскую область в 2017 году, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

«Число прибывших увеличилось на 2,4 тыс. человек (на 2,8%), выбывших — на 7 тыс. человек (на 10,2%). В результате сальдо миграции в целом по области сократилось на 4,6 тыс. человек (в 1,4 раза)», — отметили статистики.

В городской местности, как и в целом по области, зафиксировано положительное сальдо миграции — 10,2 тыс. человек, которое за год сократилось в 1,5 раза. Благоприятная тенденция отмечается в сельской местности: отток населения, который наблюдался в 2011—2016 гг.., сменился приростом (0,5 тыс.).

В международной миграции число прибывших возросло на 1,3 тыс. человек (на 5,8%), а выбывших — на 4,5 тыс. человек (в 1,5 раза). В результате миграционный прирост сократился на 3,2 тыс. человек (в 1,3 раза). Это произошло из-за возвращения к прежнему месту жительства выходцев из Казахстана (5,4 тыс. человек), Средней Азии (3,9 тыс. человек), Украины (1,7 тыс. человек).