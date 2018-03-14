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07:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Семь тысяч мигрантов покинули Новосибирскую область в 2017 году

На Родину вернулись жители Казахстана, стран Средней Азии и Украины, рассказали статистики.

Семь тысяч мигрантов покинули Новосибирскую область в 2017 году, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

«Число прибывших увеличилось на 2,4 тыс. человек (на 2,8%), выбывших — на 7 тыс. человек (на 10,2%). В результате сальдо миграции в целом по области сократилось на 4,6 тыс. человек (в 1,4 раза)», — отметили статистики.

В городской местности, как и в целом по области, зафиксировано положительное сальдо миграции — 10,2 тыс. человек, которое за год сократилось в 1,5 раза. Благоприятная тенденция отмечается в сельской местности: отток населения, который наблюдался в 2011—2016 гг.., сменился приростом (0,5 тыс.).

В международной миграции число прибывших возросло на 1,3 тыс. человек (на 5,8%), а выбывших — на 4,5 тыс. человек (в 1,5 раза). В результате миграционный прирост сократился на 3,2 тыс. человек (в 1,3 раза). Это произошло из-за возвращения к прежнему месту жительства выходцев из Казахстана (5,4 тыс. человек), Средней Азии (3,9 тыс. человек), Украины (1,7 тыс. человек).

В 2017 году из общего числа прибывших в область из-за ее пределов (внешняя миграция) зарегистрировано 19,5 тыс. человек (34,6%) по новому месту жительства и 28,7 тыс. (50,7%) долгосрочных временных мигрантов, имеющих регистрацию по месту пребывания на срок более 9 месяцев, остальные 8,3 тыс. (14,7%) возвратились к своему прежнему месту жительства.

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