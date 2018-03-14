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07:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинские автовладельцы просят изменить линии разрыва на ул. Братьев Кашириных

Ответ дал замначальника ГИБДД города.

В эфир радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) позвонил челябинец Евгений. На вопросы слушателей отвечал замначальника ГИБДД города Алексей Горшков. Житель попросил изменить линии разрыва на улице Братьев Кашириных.

— Остановка поселок Бабушкина и Каширинский рынок. Давайте сделаем разрыв сплошной перед «зеброй»? В часы пик там пробки. Дорога узкая, маневрировать неудобно. Автомобилисты мешают пешеходам переходить, — задал вопрос слушатель.

— Я не вижу никаких проблем. Разрывы там предусмотрены проектом. Там много полос в обе стороны, участок сложный. Если их менять. необходимо переделывать много документации, — ответил Горшков.

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