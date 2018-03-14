Умер физик Стивен Хокинг
Британский физик Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни, сообщает в среду, 14 марта, The Guardian. Эту информацию подтвердила семья ученого.
Британский физик Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни, сообщает в среду, 14 марта, The Guardian. Эту информацию подтвердила семья ученого.
«Мы глубоко опечалены тем, что наш отец сегодня скончался», — сообщили дети Хокинга Люси, Роберт и Тим.
Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его
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