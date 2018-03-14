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07:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер физик Стивен Хокинг

Британский физик Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни, сообщает в среду, 14 марта, The Guardian. Эту информацию подтвердила семья ученого.

Источник: AP 2018

«Мы глубоко опечалены тем, что наш отец сегодня скончался», — сообщили дети Хокинга Люси, Роберт и Тим.

Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров.

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8 июня 2016© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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