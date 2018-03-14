Умер физик Стивен Хокинг
Всемирно известный английский
Всемирно известный английский
Хокинг —
В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи тогда считали, что жить ему осталось
Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.
В 2015 году вышел британский фильм «Вселенная Стивена Хокинга» (The Theory of Everything) — история жизни ученого.
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