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07:22 (мск), источник: РИА Новости

Умер физик Стивен Хокинг

Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-ом году жизни, сообщает телеканал BBC со ссылкой на представителя семьи.

Источник: AP 2018

Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги «Краткая история времени», которая разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

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В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

В 2015 году вышел британский фильм «Вселенная Стивена Хокинга» (The Theory of Everything) — история жизни ученого.

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07:42 (мск)© Ньюстюб
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