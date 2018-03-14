Новая пожарно-химическая станция появится в Верхнебуреинском районе

К началу нового пожароопасного сезона в Верхнебуреинском районе появится новая пожарно-химическая станция. Она позволит снизить риски распространения очагов возгорания на опасных участках тайги.

— Эту станцию планируем установить в поселке Тырма, приказ на создание уже есть. ПХС будет первого типа. Такие станции организуются при лесничествах и оснащаются специализированной техникой, в состав которой войдут стандартный пожарный трактор, вездеход, а также 5 специалистов. Сейчас в Тырме уже есть необходимая техника, эта станет дополнением и позволит усилить пожарную безопасность, ведь согласно данным за прошлые годы, Верхнебуреинский район был признан одним из самых «горимых», — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель КГКУ «Ургальское лесничество» Владимир Ильин.

Мониторинг пожаров в этом году будет усилен. Так, неплохо зарекомендовали себя видеокамеры, которые позволяют выявлять возгорания на ранних этапах.