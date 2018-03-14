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08:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Новая пожарно-химическая станция появится в Верхнебуреинском районе

Она позволит снизить количество лесных пожаров.

К началу нового пожароопасного сезона в Верхнебуреинском районе появится новая пожарно-химическая станция. Она позволит снизить риски распространения очагов возгорания на опасных участках тайги.

 — Эту станцию планируем установить в поселке Тырма, приказ на создание уже есть. ПХС будет первого типа. Такие станции организуются при лесничествах и оснащаются специализированной техникой, в состав которой войдут стандартный пожарный трактор, вездеход, а также 5 специалистов. Сейчас в Тырме уже есть необходимая техника, эта станет дополнением и позволит усилить пожарную безопасность, ведь согласно данным за прошлые годы, Верхнебуреинский район был признан одним из самых «горимых», — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель КГКУ «Ургальское лесничество» Владимир Ильин.

Мониторинг пожаров в этом году будет усилен. Так, неплохо зарекомендовали себя видеокамеры, которые позволяют выявлять возгорания на ранних этапах.

 — Высказываются предложения об установке дополнительных видеокамер там, где это возможно. То есть, где есть электричество и связь. Вполне возможно этим участком станет Тырма — вдоль железной дороги. Но пока это только в планах, — подытожил Владимир Ильин. Как напоминает информационное агенство, к началу пожароопасного сезона регион получит два новых модуля для эффективного тушения тайги в самых труднодоступных уголках. Это большие КАМАЗы повышенной проходимости с оборудованными современной техникой будками, в которых есть две спутниковые антенны, сервер, принтеры, сканеры, ноутбуки и сервер.

Кстати, пожароопасный сезон в Хабаровском крае может начаться раньше обычных сроков. Синоптики прогнозируют быстрый сход снега этой весной.

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