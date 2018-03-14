В Омск прибыл долгожданный автомобиль для контроля и анализа состояния воздуха

Сегодня, 14 марта, в торжественной обстановке состоится передача мобильной лаборатории. Мероприятие проходит у здания правительства Омской области.

Ключи от автомобиля передаст Александру Буркову директор Омского нефтеперерабатывающего завода Олег Белявский. Они также проведут совместный осмотр техники и пресс-подход. Отметим, что эколаборатория сможет выявлять в атмосфере города различные вредные примеси, такие как сероводород, метан, оксид азота и многое другое.