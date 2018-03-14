В Омск прибыл долгожданный автомобиль для контроля и анализа состояния воздуха
Ключи от автолаборатории торжественно вручат Александру Буркову.
Ключи от автолаборатории торжественно вручат Александру Буркову.
Сегодня, 14 марта, в торжественной обстановке состоится передача мобильной лаборатории. Мероприятие проходит у здания правительства Омской области.
Ключи от автомобиля передаст Александру Буркову директор Омского нефтеперерабатывающего завода Олег Белявский. Они также проведут совместный осмотр техники и
Напомним, что 1 марта на заседании облправительства первый заместитель Буркова Валерий Бойко выразил недовольство, что в Омске до сих пор нет экомобиля. Однако
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