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07:43 (мск), источник: Om1.ru

В Омск прибыл долгожданный автомобиль для контроля и анализа состояния воздуха

Ключи от автолаборатории торжественно вручат Александру Буркову.

Сегодня, 14 марта, в торжественной обстановке состоится передача мобильной лаборатории. Мероприятие проходит у здания правительства Омской области.

Ключи от автомобиля передаст Александру Буркову директор Омского нефтеперерабатывающего завода Олег Белявский. Они также проведут совместный осмотр техники и пресс-подход. Отметим, что эколаборатория сможет выявлять в атмосфере города различные вредные примеси, такие как сероводород, метан, оксид азота и многое другое.

Напомним, что 1 марта на заседании облправительства первый заместитель Буркова Валерий Бойко выразил недовольство, что в Омске до сих пор нет экомобиля. Однако вице-мэр Олег Зеремба заверил, что в марте ситуация будет исправлена.

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