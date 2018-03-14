В США продают одежду с именем омского спортсмена Шивлякова. Об этом сообщает пресс-служба ГК «СТБ».

В начале марта в США завершился спортивный фестиваль, организатором которого является известный актёр Арнольд Шварценеггер. В рамках этих соревнований прошёл турнир по силовому экстриму Arnold Strongman Classic. В нём принял участие омский спортсмен Михаил Шивляков.

Омский силач на этих соревнованиях завоевал бронзовую медаль. Во второй день турнира во время выполнения упражнения «Становая тяга» у Шивлякова пошла кровь из носа. Но спортсмен не остановился, и взял вес 426 кг. Это личный рекорд Михаила.