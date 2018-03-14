В Кемеровской области действует режим неблагоприятных метеоусловий
В Кемерове штормпредупреждение было объявлено 13 марта.
В Кемерове штормпредупреждение было объявлено 13 марта.
На территории Кемеровской области действует режим неблагоприятных метеоусловий.
Как сообщает
На территории Кемерова режим НМУ действует с 14:00 часов 13 марта до 18:00 часов 14 марта. В Новокузнецке и Прокопьевске также действует режим НМУ с 14:00 часов 13 марта до 18:00 часов 14 марта.
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