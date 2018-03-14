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07:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области действует режим неблагоприятных метеоусловий

В Кемерове штормпредупреждение было объявлено 13 марта.

На территории Кемеровской области действует режим неблагоприятных метеоусловий.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, штормовое предупреждение связано с метеорологическими условиями. В атмосферном воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества. В связи с этим предприятиям города рекомендовано снизить выбросы в атмосферный воздух.

На территории Кемерова режим НМУ действует с 14:00 часов 13 марта до 18:00 часов 14 марта. В Новокузнецке и Прокопьевске также действует режим НМУ с 14:00 часов 13 марта до 18:00 часов 14 марта.

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