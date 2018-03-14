В Кемеровской области действует режим неблагоприятных метеоусловий

Как сообщает пресс-служба областной администрации, штормовое предупреждение связано с метеорологическими условиями. В атмосферном воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества. В связи с этим предприятиям города рекомендовано снизить выбросы в атмосферный воздух.