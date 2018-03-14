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07:55 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске проходят учения лесного спецназа

Десантники краевого лесопожарного центра начали подготовку к предстоящему «горящему» сезону. В окрестностях Красноярска они отрабатывают спуск с вертолёта к условному возгоранию.

Лесной спецназ — наиболее точное определение. Вертолёт висит на высоте всего 10 метров. Для десантников отработать навыки высадки без посадки означает однажды сохранить себе жизнь. Даже канат у каждого свой. Если оборвётся — пенять только на себя.

Высадиться в глухой тайге, зачастую прямо в пожар — задача со многими неизвестными. Такие ювелирные расчёты нужны в целях безопасности. Ведь десантироваться пожарным приходится в самое пекло таёжных пожаров, на площадку не больше 40 метров. Этим летом не исключают повторения ситуации 2012 года, когда сухая тайга горела на огромных территориях. Именно для таких случаев и нужны навыки десантников. Но и лётчикам необходимо обладать недюжинным мастерством — удержать вертолёт так, чтобы пожарный спустился на пятачок пять на пять метров.

В лесопожарном центре считают, первые крупные возгорания могут появиться уже к майским праздникам. Теперь к тренировкам приступают в Енисейске, Богучанах и Кежемском районе. Именно эти территории считаются в крае наиболее пожароопасными.

Дмитрий БЫЗОВ

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