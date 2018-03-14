«Поезд здоровья» отправился на северо-восток края



Пациенты на месте могут не только проконсультироваться по проблемам здоровья, но и пройти необходимые обследования и получить результаты анализов. За день врачи готовы принять до 150 пациентов. Время работы — с 8 до 18 часов.



14—16 марта — станция Карабула

17—18 марта — станция Новохайская

19—20 марта — станция Чунояр

21 марта — станция Тамтачет

22—23 марта — станция Новобирюсинская

24 марта — станция Черманчет

25 марта — станция Поканаевка

26—27 марта — станция Решоты

