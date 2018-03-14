«Поезд здоровья» отправился на северо-восток края
«Поезд здоровья» отправился на
«Поезд здоровья» отправился на
Пациенты на месте могут не только проконсультироваться по проблемам здоровья, но и пройти необходимые обследования и получить результаты анализов. За день врачи готовы принять до 150 пациентов. Время работы — с 8 до 18 часов.
21 марта — станция Тамтачет
24 марта — станция Черманчет
25 марта — станция Поканаевка
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.