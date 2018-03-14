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07:55 (мск), источник: Вести - Красноярск

«Поезд здоровья» отправился на северо-восток края

«Поезд здоровья» отправился на северо-восток края. 14 марта медики принимают на станции Карабула. Поезд состоит из девяти вагонов, которые оснащены современным оборудованием. Приём ведут терапевт, хирург, офтальмолог, невролог, педиатр и другие специалисты.


Пациенты на месте могут не только проконсультироваться по проблемам здоровья, но и пройти необходимые обследования и получить результаты анализов. За день врачи готовы принять до 150 пациентов. Время работы — с 8 до 18 часов.

14—16 марта — станция Карабула
17—18 марта — станция Новохайская
19—20 марта — станция Чунояр
21 марта — станция Тамтачет
22—23 марта — станция Новобирюсинская
24 марта — станция Черманчет
25 марта — станция Поканаевка
26—27 марта — станция Решоты

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