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07:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Двум жительницам Усть-Илимска по имени Евдокия исполнилось 100 лет в один день

Жительницы Усть-Илимска Евдокия Севостьяновна Коробейникова и Евдокия Федоровна Семёнова 14 марта 2018 года отмечают 100 лет со дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Евдокия Коробейникова — уроженка села Черновое Восточного Казахстана. После замужества она переехала в посёлок Голубовка. Там Евдокию и её семью застала Великая Отечественная война. Евдокия Севостьяновна, как и остальные жители села, не призванные на фронт, не жалея своих сил, трудилась в совхозе, вручную катала валенки для солдат. В послевоенные годы семья переехала Усть-Каменогорск. Здесь Евдокия Севостьяновна более 16 лет проработала санитаркой в местной больнице. В 1981 году Коробейникова переехала к сыну в Усть-Илимск, где живет и сейчас. Евдокия Севостьяновна воспитала двоих детей, имеет трех внуков, пять правнуков и одну праправнучку.

Евдокия Семёнова родилась в селе Бобровка Брянской области. Многодетная крестьянская семья жила небогато, поэтому уже с пяти лет Евдокия помогала старшим по хозяйству, а в пятнадцатилетнем возрасте начала трудовую деятельность на заводе «Красный Профинтерн» (Брянск). Трудовой день длился десять часов: девушка работала на двух станках, переносила двадцатикилограммовые снаряды — предприятие специализировалось в том числе и на производстве боеприпасов. Когда началась война, Евдокия вернулась в родную деревню, которая позднее попала под фашистскую оккупацию. Это время было не просто трудным, а страшным, голодным. Фашисты жестоко относились к местному населению, занимались самоуправством, чинили произвол. Через два года, в 1943 году, село было освобождено советскими войсками. В послевоенные годы семья Евдокии Фёдоровны некоторое время прожила в Бобровке, потом переехала в Амурскую область. В 1955 году местом их жительства стало село Харик Иркутской области.

В течение 20 лет женщина проработала на ферме — занималась выращиванием телят, доила новотельных коров. Рабочий день начинался рано утром, труд был нелегкий, так как всё необходимо было делать вручную. В 50 лет Евдокия Федоровна вышла на пенсию, но занималась домашними делами, держала скот. В 1994 году она стала жительницей Усть-Илимска. Семёнова Евдокия Фёдоровна вырастила пятерых детей, у неё девять внуков, 12 правнуков и три праправнука. За долголетний добросовестный труд удостоена звания «Ветеран труда».

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