Двум жительницам Усть-Илимска по имени Евдокия исполнилось 100 лет в один день

Евдокия Коробейникова — уроженка села Черновое Восточного Казахстана. После замужества она переехала в посёлок Голубовка. Там Евдокию и её семью застала Великая Отечественная война. Евдокия Севостьяновна, как и остальные жители села, не призванные на фронт, не жалея своих сил, трудилась в совхозе, вручную катала валенки для солдат. В послевоенные годы семья переехала Усть-Каменогорск. Здесь Евдокия Севостьяновна более 16 лет проработала санитаркой в местной больнице. В 1981 году Коробейникова переехала к сыну в Усть-Илимск, где живет и сейчас. Евдокия Севостьяновна воспитала двоих детей, имеет трех внуков, пять правнуков и одну праправнучку.

Евдокия Семёнова родилась в селе Бобровка Брянской области. Многодетная крестьянская семья жила небогато, поэтому уже с пяти лет Евдокия помогала старшим по хозяйству, а в пятнадцатилетнем возрасте начала трудовую деятельность на заводе «Красный Профинтерн» (Брянск). Трудовой день длился десять часов: девушка работала на двух станках, переносила двадцатикилограммовые снаряды — предприятие специализировалось в том числе и на производстве боеприпасов. Когда началась война, Евдокия вернулась в родную деревню, которая позднее попала под фашистскую оккупацию. Это время было не просто трудным, а страшным, голодным. Фашисты жестоко относились к местному населению, занимались самоуправством, чинили произвол. Через два года, в 1943 году, село было освобождено советскими войсками. В послевоенные годы семья Евдокии Фёдоровны некоторое время прожила в Бобровке, потом переехала в Амурскую область. В 1955 году местом их жительства стало село Харик Иркутской области.