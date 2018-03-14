Новосибирцы признались в просмотре вакансий в рабочее время, об этом рассказали портала «Зарплата.ру».

Больше половины жителей Новосибирска (67%) ищут новую работу, не увольняясь со старой. Причем половина из них не говорят об этом своему руководству. Основная причина страх — начальник узнает и уволит раньше, чем появится новое место — так говорят 25%. Еще 15% боятся остаться без выплат, а каждый десятый — что отношения с работодателем и коллегами будут испорчены.

Почти половина (47%) просматривают новые предложения в рабочее время. Из них 54% откликается на вакансии и переписываются с работодателем, не отходя от своего стола, каждый пятый уходит в другой кабинет или переговорную комнату. 15% выходят за пределы офиса — в коридор или на улицу ответить работодателю, а 11% — в столовой или курилке. Каждый десятый соискатель рассказывает о своих поисках коллегам, а остальные скрывают от всех.

60% соискателей пользуются функцией скрытия резюме от конкретного работодателя, 30% не боятся быть уличенными в поиске новой работы. 10% вообще не знают о такой возможности.