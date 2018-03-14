Новосибирцы признались в просмотре вакансий в рабочее время
Большинство новосибирцев ищут новую работу втайне от начальства, опасаясь за раннее увольнение, рассказали аналитики.
Большинство новосибирцев ищут новую работу втайне от начальства, опасаясь за раннее увольнение, рассказали аналитики.
Новосибирцы признались в просмотре вакансий в рабочее время, об этом рассказали портала «Зарплата.ру».
Больше половины жителей Новосибирска (67%) ищут новую работу, не увольняясь со старой. Причем половина из них не говорят об этом своему руководству. Основная причина страх — начальник узнает и уволит раньше, чем появится новое место — так говорят 25%. Еще 15% боятся остаться без выплат, а каждый десятый — что отношения с работодателем и коллегами будут испорчены.
Почти половина (47%) просматривают новые предложения в рабочее время. Из них 54% откликается на вакансии и переписываются с работодателем, не отходя от своего стола, каждый пятый уходит в другой кабинет или переговорную комнату. 15% выходят за пределы офиса — в коридор или на улицу ответить работодателю, а 11% — в столовой или курилке. Каждый десятый соискатель рассказывает о своих поисках коллегам, а остальные скрывают от всех.
60% соискателей пользуются функцией скрытия резюме от конкретного работодателя, 30% не боятся быть уличенными в поиске новой работы. 10% вообще не знают о такой возможности.
«У большинства
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