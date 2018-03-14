Горожане смогут оплатить проезд в омских автобусах с помощью смартфона
На смартфон нужно установить специальное приложение.
На смартфон нужно установить специальное приложение.
Горожане смогут оплатить проезд в омских автобусах с помощью смартфона. Об этом сообщает
С 15 марта жители Омска смогут оплатить проезд в городских автобусах с помощью мобильного телефона. Для этого на смартфон необходимо установить специальное приложение.
«Мобильное приложение “SigmaDigital” для операционной системы Android позволяет превратить любой смартфон в инструмент для оплаты проезда. Для этого нужно установить приложение и привязать к нему банковскую карту», — уточнил директор департамента транспорта омской мэрии Алексей Мартыненко.
Добавим, что стоимость проезда для граждан без льгот составит 22 рубля, а для студентов — 19 рублей. В мэрии уточнили, что приложения для операционной системой IOS запустят к лету 2018 года.
Напомним, мобильное приложение «SigmaDigital» выпустили 14 февраля 2018 года. Но омичи могли оплатить проезд только в троллейбусах и трамваях.
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