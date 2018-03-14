Пожилую волгоградку высадили из маршрутки из-за нехватки денег на проезд

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», на мужчину в социальной сети пожаловалась внучка пенсионерки.

По ее словам, водитель высадил ее родственницу между остановками «Богунская» и «Юность» практически в сугроб.

Внучка отметила, что пенсионерка передала мужчине за проезд 20 рублей, не зная, что в маршрутках, курсирующих из Волжского, несколько другой тариф. Водитель потребовал с нее 48 рублей.