Пожилую волгоградку высадили из маршрутки из-за нехватки денег на проезд
Водитель маршрутки № 159 высадил в Волгограде 70-летнюю женщину за то, что у той не хватило денег на проезд.
Водитель маршрутки № 159 высадил в Волгограде 70-летнюю женщину за то, что у той не хватило денег на проезд.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», на мужчину в социальной сети пожаловалась внучка пенсионерки.
По ее словам, водитель высадил ее родственницу между остановками «Богунская» и «Юность» практически в сугроб.
Внучка отметила, что пенсионерка передала мужчине за проезд 20 рублей, не зная, что в маршрутках, курсирующих из Волжского, несколько другой тариф. Водитель потребовал с нее 48 рублей.
Пользователей соцсети возмутило поведение водителя, многим стало жалко старушку. Нашли и те, кто встал на сторону маршрутчика. Они отметили, что водитель не обязан бесплатно возить людей и что странно выглядит тот факт, что у пенсионерки была сумма «впритык» всего 20 рублей.
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