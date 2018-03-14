Воронежскую оперу по Платонову показали на фестивале «Золотая маска»

13 марта в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в рамках 24-го фестиваля «Золотая маска» показали спектакль «Родина электричества» Воронежского театра оперы и балета. Напомним, оперу композитора Глеба Седельникова впервые представили на открытии VII Платоновского фестиваля.

«Родина электричества» на сегодня единственная опера, созданная по произведениям Андрея Платонова. В основе ее либретто произведения писателя «О потухшей лампе Ильича» и «Родина электричества».

Воронежская опера номинирована на театральную премию «Золотая маска» в шести номинациях: «Опера/спектакль», «Опера/Работа дирижера» (Юрий Анисичкин), «Опера/Работа режиссера» (Михаил Бычков), «Опера/Женская роль» (Полина Карташова, Старуха), «Работа художника в музыкальном театре» (Николай Симонов, Алексей Бычков), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Юрия Ветрова).

Напомним, 1,5 часовой спектакль, поставленный Михаилом Бычковым, получился ярким, зрелищным и удивительно стильным. Сценография Николая Симонова, работающего в самых престижных театрах — от столичных МХТ, Театра Наций, «Современника» до театра Бостона, решена в духе русского авангарда 20-х.

Доминируют квадратные формы и цвета революции — красный, серый, черный. Единственная декорация спектакля, брутальная глыба-трансформер, поворачиваясь то одним боком, то другим, символизирует беспросветную жизнь крестьянства — все время тяжкий подъем в гору, преодоление себя и своих физических возможностей. Видео-арт Алексея Бычкова и даже титры в этом спектакле — отдельное художественное решение — выдержаны в стиле плакатной графики. Художник по костюмам Юлия Ветрова за основу взяла простецкий ватник, превратив его в стильные шинели красноармейцев и самобытные крестьянские «обноски».