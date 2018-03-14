Воронежскую оперу по Платонову показали на фестивале «Золотая маска»
«Родина электричества» претендует на театральную премию в шести номинациях.
«Родина электричества» претендует на театральную премию в шести номинациях.
13 марта в Московском музыкальном театре имени Станиславского и
«Родина электричества» на сегодня единственная опера, созданная по произведениям Андрея Платонова. В основе ее либретто произведения писателя «О потухшей лампе Ильича» и «Родина электричества».
Воронежская опера номинирована на театральную премию «Золотая маска» в шести номинациях: «Опера/спектакль», «Опера/Работа дирижера» (Юрий Анисичкин), «Опера/Работа режиссера» (Михаил Бычков), «Опера/Женская роль» (Полина Карташова, Старуха), «Работа художника в музыкальном театре» (Николай Симонов, Алексей Бычков), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Юрия Ветрова).
Напомним, 1,5 часовой спектакль, поставленный Михаилом Бычковым, получился ярким, зрелищным и удивительно стильным. Сценография Николая Симонова, работающего в самых престижных театрах — от столичных МХТ, Театра Наций, «Современника» до театра Бостона, решена в духе русского авангарда 20-х.
Доминируют квадратные формы и цвета революции — красный, серый, черный. Единственная декорация спектакля, брутальная
Итоги «Золотой маски» подведут в 15 апреля.
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