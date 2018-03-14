Панихиду по Валентину Распутину проведут 15 марта в Иркутске

Источник: Комсомольская правда

Валентину Распутину, великому писателю-прозаику, 15 марта исполнился бы 81 год. В Иркутске в этот день в 11.00 состоится панихида возле могилы знаменитого земляка на территории Знаменского монастыря на улице Ангарской.

Кроме того, 15 марта с 13.30 вход в музей имени Валентина Распутина будет свободным. Все, кто пожелают, бесплатно увидят экспозицию о жизненном и творческом пути писателя.

В двух залах хранятся личные вещи, фотографии, документы Валентина Распутина, а видео-материалы помогут прочувствовать времена, когда он жил и писал. А еще можно будет рассмотреть интерактивную панель с генеалогическим древом семьи Распутиных и макеты по мотивам произведений «Живи и помни» и «Прощание с Матерой».