Панихиду по Валентину Распутину проведут 15 марта в Иркутске
Память великого прозаика почтут у его могилы на территории Знаменского монастыря.
Память великого прозаика почтут у его могилы на территории Знаменского монастыря.
Валентину Распутину, великому
В двух залах хранятся личные вещи, фотографии, документы Валентина Распутина, а
Напомним, Валентин Распутин тяжело болел и скончался всего за несколько часов до своего 78-летия, 14 марта 2015 года в Москве.
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