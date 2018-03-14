«Я живая»: на екатеринбургской телебашне устроили новое лазерное шоу

В Екатеринбурге на недостроенной телебашне 13 марта устроили новое лазерное шоу. В этот раз организаторы проекта показали, что у недостроенной телебашни ещё бьётся пульс. Фото опубликовали в группе «Высотные прогулки. Екатеринбург в социальной сети, передаёт корреспондент Накануне.RU.