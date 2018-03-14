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08:40 (мск), источник: Nakanune.ru

«Я живая»: на екатеринбургской телебашне устроили новое лазерное шоу

В Екатеринбурге на недостроенной телебашне 13 марта устроили новое лазерное шоу. В этот раз организаторы проекта показали, что у недостроенной телебашни ещё бьётся пульс. Фото опубликовали в группе «Высотные прогулки. Екатеринбург в социальной сети, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Похожая акция уже проходила в городе. В пятую годовщину сноса Краснознаменной группы свердловские общественники напомнили об этом событии. На недостроенной телебашне появились световые надписи: «Остановитесь, пожалуйста», «Моя башня», «Краснознаменная группа 2013».

УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО «Работы взрывные специальные». Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. В компании заявили, что телебашню «не спасут никакие митинги», и пообещали оповестить екатеринбуржцев о ее сносе за пять дней.

Общественники Екатеринбурга подали заявление на включение недостроенной телебашни в реестр памятников истории и культуры.

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