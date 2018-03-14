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17:10 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове вместо рынка предложили создать парк

На сервисе «Активный ростовчанин» городской администрации была опубликована инициатива от горожанина Сергея Толстова.

Он предлагает на месте рынка на площади Рыбака в Железнодорожном районе города создать парк. Он отмечает, что мест для прогулок с детьми в этом районе сейчас нет.

«По всему городу в каждом районе куча парков и скверов у нас же нет ничего, такое ощущение, что кое-кто в администрации Железнодорожного района забыл про нас. Предлагаю на территории никому не нужного рынка на площади Рыбака разбить парк с деревьями, тропинками, дорожками, клумбами и скамейками», — пишет житель Ростова. Он также отметил, что ранее на этом месте были футбольное поле и детская площадка.

Чтобы городская администрация рассмотрела инициативу Сергея Толстова, она должна набрать 500 голосов, из которых не менее 350 должны быть «за». Голоса принимаются после авторизации через сервис Госуслуги.

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