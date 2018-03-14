В Ростове вместо рынка предложили создать парк
На сервисе «Активный ростовчанин» городской администрации была опубликована инициатива от горожанина Сергея Толстова.
На сервисе «Активный ростовчанин» городской администрации была опубликована инициатива от горожанина Сергея Толстова.
Он предлагает на месте рынка на площади Рыбака в Железнодорожном районе города создать парк. Он отмечает, что мест для прогулок с детьми в этом районе сейчас нет.
«По всему городу в каждом районе куча парков и скверов у нас же нет ничего, такое ощущение, что
Чтобы городская администрация рассмотрела инициативу Сергея Толстова, она должна набрать 500 голосов, из которых не менее 350 должны быть «за». Голоса принимаются после авторизации через сервис Госуслуги.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.