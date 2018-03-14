В Ростове вместо рынка предложили создать парк

Он предлагает на месте рынка на площади Рыбака в Железнодорожном районе города создать парк. Он отмечает, что мест для прогулок с детьми в этом районе сейчас нет.

«По всему городу в каждом районе куча парков и скверов у нас же нет ничего, такое ощущение, что кое-кто в администрации Железнодорожного района забыл про нас. Предлагаю на территории никому не нужного рынка на площади Рыбака разбить парк с деревьями, тропинками, дорожками, клумбами и скамейками», — пишет житель Ростова. Он также отметил, что ранее на этом месте были футбольное поле и детская площадка.