В Москве в среду вечером может пройти ледяной дождь
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Синоптики предупредили о вероятности ледяного дождя в Москве в среду, ухудшение погоды начнётся во второй половине дня, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Синоптики предупредили о вероятности ледяного дождя в Москве в среду, ухудшение погоды начнётся во второй половине дня, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».
«Большая часть дня обойдётся без существенных осадков, ухудшение погоды мы ждём в вечернее время, то есть после 15 часов», — рассказала собеседница агентства.
Начиная с западных районов, возрастёт вероятность осадков смешанной фазы, причём мы не исключаем вероятность ледяных дождей, которые уже ближе к полуночи сменятся мокрым снегом.
Отмечается, что уже в четверг столичный регион ждёт существенное похолодание и усиление осадков.
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