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11:01 (мск), источник: РИА Новости

В Москве в среду вечером может пройти ледяной дождь

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Синоптики предупредили о вероятности ледяного дождя в Москве в среду, ухудшение погоды начнётся во второй половине дня, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 55% 757 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА Новости

«Большая часть дня обойдётся без существенных осадков, ухудшение погоды мы ждём в вечернее время, то есть после 15 часов», — рассказала собеседница агентства.

Начиная с западных районов, возрастёт вероятность осадков смешанной фазы, причём мы не исключаем вероятность ледяных дождей, которые уже ближе к полуночи сменятся мокрым снегом.
Пресс-служба центра погода «Фобос»

Отмечается, что уже в четверг столичный регион ждёт существенное похолодание и усиление осадков.

Очередная волна непогоды придет в Москву
Во время загрузки произошла ошибка.
01:27 (мск)© Ньюстюб
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