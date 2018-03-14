МЧС предупреждает: сильный ветер
Ожидается
Ожидается
14 марта в Перми ожидается
Спасатели напоминают жителям края, что в такую погоду нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями и рекламными щитами. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дороге.
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