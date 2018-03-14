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08:50 (мск), источник: Вести - Пермь

МЧС предупреждает: сильный ветер

Ожидается юго-западный ветер 8−13 метров в секунду с порывами до 15−20 метров.

14 марта в Перми ожидается юго-западный ветер 8−13 метров в секунду с порывами до 15−20 метров. Температура воздуха днем будет −1…−6 градусов.

Спасатели напоминают жителям края, что в такую погоду нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями и рекламными щитами. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дороге.

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