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12:27 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодарцам окажут бесплатную юридическую помощь

15 марта в Краснодаре в Муниципальном юридическом бюро по улице Красной, 143/1, с 09:00 до 18:00 пройдет День открытых дверей, в ходе которого высокопрофессиональные юристы проведут бесплатное консультирование горожан.

— День открытых дверей организован для обеспечения правовой поддержки граждан, соблюдения принципа равного доступа населения к правовой системе, — сказала Елена Санникова, директор Муниципального юридического бюро.

Специалисты бюро дадут бесплатные консультации по вопросам защиты прав потребителей при продаже товаров, при выполнении работ (оказании услуг) и другим вопросам. Консультирование по вопросам административного и уголовного законодательства проводиться не будет.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (861) 255−27−37, 8 (952) 820−42−42.

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