Краснодарцам окажут бесплатную юридическую помощь
15 марта в Краснодаре в Муниципальном юридическом бюро по улице Красной, 143/1, с 09:00 до 18:00 пройдет День открытых дверей, в ходе которого высокопрофессиональные юристы проведут бесплатное консультирование горожан.
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