Стало известно, когда в Казани откроют набережную озера Кабан
В Казани в июне этого года откроется первая очередь новой набережной озера Кабан. Об этом в своем Instagram сообщила помощница президента РТ Наталия Фишман.
В Казани в июне этого года откроется первая очередь новой набережной озера Кабан. Об этом в своем Instagram сообщила помощница президента РТ Наталия Фишман.
Накануне вместе с Фишман и ее коллегами ход работ по благоустройству набережной осмотрел президент Татарстана Рустам Минниханов.
Напомним, работы по благоустройству набережной начались в апреле 2017 года. Планируется, что проект китайской компании «Туненскейп», которая занимается реконструкцией и известна в мире своими экологическими проектами, будет реализован в полном объеме. На благоустройство планируют потратить 150 млн рублей.
Кстати
В 2016 году компанией «Туренскейп» был разработан эскизный проект обновления набережной озера Нижний Кабан. В 2017 «Татинвестгражданпроект» разрабатывает рабочую документацию на правый (восточный) берег вдоль Салимжанова до Назарбаева. Параллельно МУП «Городское благоустройство» ведутся подготовительные строительные работы. И проектные работы, и реализация контролируются и сопровождаются автором концепции — компанией «Туренскейп».
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