В Волгоградской области к концу рабочей недели пойдут дождь и снег
Синоптики предупреждают волгоградцев о мокром снеге, дожде и потеплении до +3°С к концу текущей недели.
Синоптики предупреждают волгоградцев о мокром снеге, дожде и потеплении до +3°С к концу текущей недели.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, 15 марта ночью в отдельных районах области ожидается небольшой снег, а утром и днем местами снег с дождем и дождь.
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