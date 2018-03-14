В Волгоградской области к концу рабочей недели пойдут дождь и снег

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, 15 марта ночью в отдельных районах области ожидается небольшой снег, а утром и днем местами снег с дождем и дождь.

Кроме того, кое-где возможны туман и гололедно-изморозевые явления. Ветер прогнозируется юго-восточный 6−11 м/с, местами порывы до 13−18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до −8…−13°С, местами −3…−7°С, в отдельных северо-восточных районах до −14…−19ºС, а днем потеплеет до −4…+1°С.