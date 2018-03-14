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09:11 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Теперь два губернатора: шутники создали Куйвашеву фейк

Неизвестные «клонировали» аккаунт главы Свердловской области в Instagram.

В соцсети Instagram появился фейковый аккаунт губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Подделка практически неотличима от оригинала подписью. Фейк подписан kuyvashevevgeny, в то время как оригинал выглядит так: evgenykuyvashev.

Неизвестные шутники сделали несколько публикаций, в которых от имени губернатора признают талант комика Евгения Петросяна, Эдиты Пьехи и заявляют об интересе к мультфильмам. Не обойден вниманием и конкурс, в ходе которого был выбран директор Шарташского лесопарка. Новому руководителю вспомнили его опыт торговли мебелью, который с учетом новой должности и порученного лесного фонда, может ему пригодиться.

Собеседники «АиФ-Урал» в резиденции губернатора рассказали, что о подделке знают. Там призывают обращать внимание на количество подписчиков, по числу которых можно определить настоящий аккаунт — их более 12 тысяч.

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