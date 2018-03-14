Теперь два губернатора: шутники создали Куйвашеву фейк

В соцсети Instagram появился фейковый аккаунт губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Подделка практически неотличима от оригинала подписью. Фейк подписан kuyvashevevgeny, в то время как оригинал выглядит так: evgenykuyvashev.

Неизвестные шутники сделали несколько публикаций, в которых от имени губернатора признают талант комика Евгения Петросяна, Эдиты Пьехи и заявляют об интересе к мультфильмам. Не обойден вниманием и конкурс, в ходе которого был выбран директор Шарташского лесопарка. Новому руководителю вспомнили его опыт торговли мебелью, который с учетом новой должности и порученного лесного фонда, может ему пригодиться.