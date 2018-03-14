Полицейские спасли жизнь челябинки

13 марта патруль ДПС из Трехгорного заметил на дороге девушку, которая изо всех сил махала полицейским. Она рассказала, что ее 16-летняя подруга упала и потеряла сознание. Инспекторы бросились на помощь.

Пока ехали медики, сотрудники оказывали первую помощь. Перенесли школьницу в машину, чтобы не замерзла. Вскоре подоспела скорая. Оказалось, что у девушки случился эпилептический припадок.