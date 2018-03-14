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09:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицейские спасли жизнь челябинки

У нее случился приступ эпилепсии.

13 марта патруль ДПС из Трехгорного заметил на дороге девушку, которая изо всех сил махала полицейским. Она рассказала, что ее 16-летняя подруга упала и потеряла сознание. Инспекторы бросились на помощь.

Пока ехали медики, сотрудники оказывали первую помощь. Перенесли школьницу в машину, чтобы не замерзла. Вскоре подоспела скорая. Оказалось, что у девушки случился эпилептический припадок.

— Ее отвезли в больницу, где она пришла в сознание. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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