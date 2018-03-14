Весной начнут строить детский сад в Ленинском округе Иркутска
Здание рассчитано на 350 мест.
Здание рассчитано на 350 мест.
Хорошая новость для жителей Ленинского округа — скоро новый детский сад появится в 20-м Советском переулке, там смогут принимать до 350 малышей. Строительство начнется уже этой весной. А летом закончат возводить детсад № 136 на 110 мест на станции Батарейная.
Кроме того, 660 миллионов направят на ремонты школ и детских садов, еще 238 миллионов потратят на новую мебель или оборудование.
— Масштабный ремонт состоится в детском саду № 122 в Ленинском округе, — рассказывают в
Напомним, более миллиарда рублей получит Иркутская область на строительство новых детсадов из федерального бюджета. Это позволит увеличить количество ясельных групп в дошкольных образовательных организациях.
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