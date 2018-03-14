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09:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Весной начнут строить детский сад в Ленинском округе Иркутска

Здание рассчитано на 350 мест.

Источник: Комсомольская правда

Хорошая новость для жителей Ленинского округа — скоро новый детский сад появится в 20-м Советском переулке, там смогут принимать до 350 малышей. Строительство начнется уже этой весной. А летом закончат возводить детсад № 136 на 110 мест на станции Батарейная.

Кроме того, 660 миллионов направят на ремонты школ и детских садов, еще 238 миллионов потратят на новую мебель или оборудование.

— Масштабный ремонт состоится в детском саду № 122 в Ленинском округе, — рассказывают в пресс-службе администрации Иркутска. — Там приведут в порядок кровлю, пищеблок, прачечную, спортзал. А еще в этом здании и в детском саду № 51 откроют лекотеки.

Напомним, более миллиарда рублей получит Иркутская область на строительство новых детсадов из федерального бюджета. Это позволит увеличить количество ясельных групп в дошкольных образовательных организациях.

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