С 18 марта в Правила дорожного движения вступают изменения
Водители обязаны иметь жилет со светоотражающими материалами.
Водители обязаны иметь жилет со светоотражающими материалами.
С 18 марта в силу вступают изменения в Правилах дорожного движения.
Как сообщает ГИБДД Кузбасса, с 18 марта водители в случае вынужденной остановки транспортного средства или
Часто на дорогах сбивают водителей, вышедших из машины в темное время суток. Световозвращающие жилеты сделают участника движения более заметным для водителей, причем на довольно большом расстоянии.
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