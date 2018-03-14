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09:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

С 18 марта в Правила дорожного движения вступают изменения

Водители обязаны иметь жилет со светоотражающими материалами.

С 18 марта в силу вступают изменения в Правилах дорожного движения.

Как сообщает ГИБДД Кузбасса, с 18 марта водители в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине обязаны быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала. При этом материал должен соответствовать требованиям ГОСТа 12.4.281−2014.

Часто на дорогах сбивают водителей, вышедших из машины в темное время суток. Световозвращающие жилеты сделают участника движения более заметным для водителей, причем на довольно большом расстоянии.

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