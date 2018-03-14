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15:44 (мск), источник: РИАМО

Система обязательного учета предотвратит появление бездомных животных в Подмосковье

РИАМО — 14 мар. Систему обязательной регистрации и учета животных необходимо внедрить в Подмосковье, это поможет решить проблему бездомных собак, сообщил РИАМО в среду председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Источник: jisu lee / СС0
Бездомные животные — это результат, а не источник проблемы. Проблему вызвали люди, когда сначала взяли в дом животное, а потом, отказавшись от него, выгнали на улицу.
Сергей Керселян
Председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка

«Дальше — неконтролируемое размножение животных. Поэтому в первую очередь нужно внедрить меры предосторожности, создать систему обязательной регистрации и учета хозяев и их домашних животных», — сказал Керселян.

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Он подчеркнул, что фундаментом всей системы мер по предотвращению появления бездомных животных может стать обязательная регистрация кошек и собак с чипированием.

«Это позволит сразу найти владельца потерявшегося животного, который должен будет не только его забрать, но и уплатить крупный штраф. В связи с этим возникает необходимость разработки и принятия закона, регулирующего общественные отношения, возникающие при повседневном взаимодействии людей с различными категориями животных», — добавил депутат.

Ночью 11 марта стая собак напала на 19-летнего жителя поселка Курсаково городского округа Истра. От множественных рваных ран и укусов молодой человек скончался на месте. Ранее в тот же день эти же собаки напали на 26-летнюю женщину. Ей помог местный житель, отогнавший животных шваброй.

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