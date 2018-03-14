Система обязательного учета предотвратит появление бездомных животных в Подмосковье

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Бездомные животные — это результат, а не источник проблемы. Проблему вызвали люди, когда сначала взяли в дом животное, а потом, отказавшись от него, выгнали на улицу. Сергей Керселян Председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка

«Дальше — неконтролируемое размножение животных. Поэтому в первую очередь нужно внедрить меры предосторожности, создать систему обязательной регистрации и учета хозяев и их домашних животных», — сказал Керселян.

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Он подчеркнул, что фундаментом всей системы мер по предотвращению появления бездомных животных может стать обязательная регистрация кошек и собак с чипированием.

«Это позволит сразу найти владельца потерявшегося животного, который должен будет не только его забрать, но и уплатить крупный штраф. В связи с этим возникает необходимость разработки и принятия закона, регулирующего общественные отношения, возникающие при повседневном взаимодействии людей с различными категориями животных», — добавил депутат.