Иван Саввиди извинился за срыв футбольного матча в Греции

Напомним, 11 марта на встрече клубов ПАОК и АЕК в Солонниках известный предприниматель выбежал на поле после того, как гол его футболиста не был засчитан, при этом мужчина был вооружен. После данного происшествия команда соперников отказалась доигрывать матч.

— Я приношу свои извинения всем болельщикам ПАОК, греческим болельщикам в целом и мировой футбольной общественности. Я сожалею о том, что произошло, — говорится в обращении Саввиди, опубликованном на сайте клуба. — Безусловно, я не имел права выходить на поле таким образом. Моя эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а также комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча «ПАОК-АЕК»: действиями судьи и контролера матча, остановкой игры, протестами, выходом на поле десятков человек обеих команд. Все это могло создать взрывоопасную обстановку на стадионе и моей единственной целью было уберечь многотысячный стадион, болельщиков ПАОК от провокаций, беспорядков и человеческих жертв. Поверьте, у меня не было намерений устраивать разбирательства с командой противника или судьями. И, конечно же, я никому не угрожал.