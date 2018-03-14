Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Будущее отключение РФ от SWIFT: последствия удивят Запад - СМИ
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка
В театре назвали причину смерти Олега Табакова
Как Яна Рудковская выглядит в купальнике
Тест: помните ли вы историю «Дяди Степы»Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена
Угроза США Севморпути: успеет ли Россия принять ответные меры
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Сын Табакова обратился с просьбой ко всем – СМИ
СМИ: Путин может разрушить карьеру журналистки США
Шведская модель с «бесконечными» ногами покорила соцсети
Звезда «Большой перемены» рассказала, как простила мужу измену
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
10:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Иван Саввиди извинился за срыв футбольного матча в Греции

Президент греческого футбольного клуба ПАОК, ростовский бизнесмен Иван Саввиди официально извинился перед всеми болельщиками за инцидент с пистолетом.

Напомним, 11 марта на встрече клубов ПАОК и АЕК в Солонниках известный предприниматель выбежал на поле после того, как гол его футболиста не был засчитан, при этом мужчина был вооружен. После данного происшествия команда соперников отказалась доигрывать матч.

— Я приношу свои извинения всем болельщикам ПАОК, греческим болельщикам в целом и мировой футбольной общественности. Я сожалею о том, что произошло, — говорится в обращении Саввиди, опубликованном на сайте клуба. — Безусловно, я не имел права выходить на поле таким образом. Моя эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а также комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча «ПАОК-АЕК»: действиями судьи и контролера матча, остановкой игры, протестами, выходом на поле десятков человек обеих команд. Все это могло создать взрывоопасную обстановку на стадионе и моей единственной целью было уберечь многотысячный стадион, болельщиков ПАОК от провокаций, беспорядков и человеческих жертв. Поверьте, у меня не было намерений устраивать разбирательства с командой противника или судьями. И, конечно же, я никому не угрожал.

Резюмируя, бизнесмен подчеркнул, что он всегда выступал и будет выступать за справедливый футбол и честное судейство.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Иномарка дважды взорвалась рядом с людьми в Челябинске
В Сочи вторые сутки ищут пропавшую пятилетнюю Веронику Тришину
В Британии в возрасте 76 лет скончался ученый Стивен Хокинг
Майли Сайрус обвинили в плагиате и требуют $300 млн
Как эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с харрасментом
В России обсудили акцизы на соленые огурцы и квашеную капусту
СМИ узнали, как Трамп заставлял Тиллерсона есть завядший салат
СМИ узнали подробности смерти соратника Березовского в Лондоне
Компания в США выплатит $2 млн за взятки сотруднику Росатома
Спорт
«Для МЮ не случилось ничего нового»: обзор матчей 1/8 финала ЛЧ Английский "Манчестер Юнайтед" вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив на поле легендарного "Олд Траффорда" испанской "Севилье"
Авто
В ожидании премьеры: 5 фактов о новом Volkswagen Touareg Следующее поколение внедорожника Volkswagen вот-вот рассекретят — это случится 23 марта в Пекине. А пока фольксвагеновцы устроили в Испании закрытый предпоказ: прототипы в лёгком камуфляже и немного езды по асфальту
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка Певица хочет вновь стать матерью.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь