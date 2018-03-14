Иван Саввиди извинился за срыв футбольного матча в Греции
Президент греческого футбольного клуба ПАОК, ростовский бизнесмен Иван Саввиди официально извинился перед всеми болельщиками за инцидент с пистолетом.
Президент греческого футбольного клуба ПАОК, ростовский бизнесмен Иван Саввиди официально извинился перед всеми болельщиками за инцидент с пистолетом.
Напомним, 11 марта на встрече клубов ПАОК и АЕК в Солонниках известный предприниматель выбежал на поле после того, как гол его футболиста не был засчитан, при этом мужчина был вооружен. После данного происшествия команда соперников отказалась доигрывать матч.
— Я приношу свои извинения всем болельщикам ПАОК, греческим болельщикам в целом и мировой футбольной общественности. Я сожалею о том, что произошло, — говорится в обращении Саввиди, опубликованном на сайте клуба. — Безусловно, я не имел права выходить на поле таким образом. Моя эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а также комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча «ПАОК-АЕК»: действиями судьи и контролера матча, остановкой игры, протестами, выходом на поле десятков человек обеих команд. Все это могло создать взрывоопасную обстановку на стадионе и моей единственной целью было уберечь многотысячный стадион, болельщиков ПАОК от провокаций, беспорядков и человеческих жертв. Поверьте, у меня не было намерений устраивать разбирательства с командой противника или судьями. И, конечно же, я никому не угрожал.
Резюмируя, бизнесмен подчеркнул, что он всегда выступал и будет выступать за справедливый футбол и честное судейство.
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