Самара станет участницей международного гастрономического проекта «Вкус Франции»
В трех ресторанах Самары 21 марта пройдет фестиваль «Вкус Франции/Good France», сообщила
В трех ресторанах Самары 21 марта пройдет фестиваль «Вкус Франции/Good France», сообщила
В этот день гостям ресторанов будет предложен французский ужин, приготовленный в традициях гастрономии Франции. В 2018 г. фестиваль пройдет в 150 странах, участие примут более 3 тыс.
Проект «Вкус Франции/Good France», созданный при поддержке Министерства Европы и иностранных дел, а также
В рамках акции посетителям ресторанов будет предложен полный французский ужин, включающий все его традиционные компоненты (напитки, закуски, основное блюдо, сыр, десерт).
В Самаре французский ужин будет предложен в ресторане Ibis Kitchen, во французской
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