Прощание с диктором башкирского радио Ахатом Муртазиным состоится 15 марта
Завтра в Уфе простятся с известным диктором башкирского радио, Народным артистом республики Ахатом Муртазиным.
Завтра в Уфе простятся с известным диктором башкирского радио, Народным артистом республики Ахатом Муртазиным.
Он пришёл на радио ещё
ГТРК «Башкортостан» выражает искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги.
Прощание состоится завтра, 15 марта, с 10:00 до 12:00 часов в здании Телецентра (сход со двора, со стороны «БСТ»).
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