Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Будущее отключение РФ от SWIFT: последствия удивят Запад - СМИ
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Российская туристка родила в Красном море
Стало известно, кто возглавит театр после смерти Табакова
Шведская модель с «бесконечными» ногами покорила соцсети
Тест: помните ли вы историю «Дяди Степы»Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Сын Табакова обратился с просьбой ко всем – СМИ
СМИ: Путин может разрушить карьеру журналистки США
Как Яна Рудковская выглядит в купальнике
Поклонники обсуждают изменившуюся внешность Даны Борисовой
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
10:48 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Прощание с диктором башкирского радио Ахатом Муртазиным состоится 15 марта

Завтра в Уфе простятся с известным диктором башкирского радио, Народным артистом республики Ахатом Муртазиным.

Он пришёл на радио ещё студентом-первокурсником. Талантливого юношу с удивительно «радийным» тембром голоса сразу заметили и пригласили стать ведущим детских и молодежных программ на башкирском языке. Очень скоро молодого диктора узнала и полюбила вся республика. Он читал новости, вёл репортажи в прямом эфире, серьёзные программы и литературные передачи, не уставал учиться и был душой коллектива.

ГТРК «Башкортостан» выражает искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги.

Прощание состоится завтра, 15 марта, с 10:00 до 12:00 часов в здании Телецентра (сход со двора, со стороны «БСТ»).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Пластический хирург изуродовал известную модель. Видео
В Британии в возрасте 76 лет скончался ученый Стивен Хокинг
Майли Сайрус обвинили в плагиате и требуют $300 млн
Как эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с харрасментом
В России обсудили акцизы на соленые огурцы и квашеную капусту
СМИ узнали, как Трамп заставлял Тиллерсона есть завядший салат
СМИ узнали подробности смерти соратника Березовского в Лондоне
Компания в США выплатит $2 млн за взятки сотруднику Росатома
Спорт
«Для МЮ не случилось ничего нового»: обзор матчей 1/8 финала ЛЧ Английский "Манчестер Юнайтед" вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив на поле легендарного "Олд Траффорда" испанской "Севилье"
Авто
В ожидании премьеры: 5 фактов о новом Volkswagen Touareg Следующее поколение внедорожника Volkswagen вот-вот рассекретят — это случится 23 марта в Пекине. А пока фольксвагеновцы устроили в Испании закрытый предпоказ: прототипы в лёгком камуфляже и немного езды по асфальту
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка Певица хочет вновь стать матерью.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь