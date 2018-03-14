Прощание с диктором башкирского радио Ахатом Муртазиным состоится 15 марта

Он пришёл на радио ещё студентом-первокурсником. Талантливого юношу с удивительно «радийным» тембром голоса сразу заметили и пригласили стать ведущим детских и молодежных программ на башкирском языке. Очень скоро молодого диктора узнала и полюбила вся республика. Он читал новости, вёл репортажи в прямом эфире, серьёзные программы и литературные передачи, не уставал учиться и был душой коллектива.