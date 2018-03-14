Синоптики: На Дону весна совсем скоро вступит в свои права
На Дону весна вступает в свои права.
На Дону весна вступает в свои права.
Как сообщили «Дон-ТР» в ростовском Гидрометцентре, серьезных холодов больше не ожидается.
Регион входит в температурную зону устойчивого «плюса». Уже в среду днем на юге — до семи тепла, в четверг — до 13-ти выше нуля.
А понижение температуры к выходным будет кратковременным.
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