Синоптики: На Дону весна совсем скоро вступит в свои права

Как сообщили «Дон-ТР» в ростовском Гидрометцентре, серьезных холодов больше не ожидается.

Регион входит в температурную зону устойчивого «плюса». Уже в среду днем на юге — до семи тепла, в четверг — до 13-ти выше нуля.