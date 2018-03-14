Омичам не будут запрещать жарить шашлык на дачах

Источник: Комсомольская правда

В прошлом году в Омской области была очень серьезная пожароопасная ситуация. Чтобы справиться с распространением возгораний в лесах региона, местным жителям запретили разводить открытый огонь.

В этом году на своих садовых участках омичи все-таки смогут жарить шашлык. Этим вопросом озадачились депутаты Омского городского совета. В частности его поднял Иван Ивченко.