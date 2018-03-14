Омичам не будут запрещать жарить шашлык на дачах
В прошлом году разводить открытый огонь запрещали
В прошлом году разводить открытый огонь запрещали
В прошлом году в Омской области была очень серьезная пожароопасная ситуация. Чтобы справиться с распространением возгораний в лесах региона, местным жителям запретили разводить открытый огонь.
В этом году на своих садовых участках омичи
Как оказалось, наложить запрет может только городская администрация, у спасателей таких полномочий нет. В мэрии пока, вроде бы, запрещать омичам разводить огонь не стали. правда, это не отменяет того, что обращаться с огнем надо предельно осторожно.
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