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10:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Омичам не будут запрещать жарить шашлык на дачах

В прошлом году разводить открытый огонь запрещали из-за опасности лесных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В прошлом году в Омской области была очень серьезная пожароопасная ситуация. Чтобы справиться с распространением возгораний в лесах региона, местным жителям запретили разводить открытый огонь.

В этом году на своих садовых участках омичи все-таки смогут жарить шашлык. Этим вопросом озадачились депутаты Омского городского совета. В частности его поднял Иван Ивченко.

Как оказалось, наложить запрет может только городская администрация, у спасателей таких полномочий нет. В мэрии пока, вроде бы, запрещать омичам разводить огонь не стали. правда, это не отменяет того, что обращаться с огнем надо предельно осторожно.

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