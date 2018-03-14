Постояльцам омского интерната вернули незаконно удержанные деньги

Вчера на них уже поступили незаконно удержанные деньги, и обиженные постояльцы наконец-то смогут купить себе жизненно необходимые лекарства и продукты.

— Ранее администрация дома-интерната отказалась добровольно возвращать гражданам незаконно удержанные суммы, — сообщила «РГ» заместитель Тарского межрайонного прокурора Наталья Иванова. — Поэтому мы обратились в суд с требованием о повороте исполнения судебных приказов и восстановили справедливость.

Как сообщала «РГ», министерство труда и социального развития Омской области «поставило на счетчик» несколько сотен беспомощных стариков. «Задним числом» на них навесили крупные долги за проживание в социальном учреждении, которые с каждым месяцем продолжали расти. Попавшие в долговую кабалу постояльцы Екатерининского дома-интерната обратились за помощью в «Российскую газету». Благодаря вмешательству журналистов и прокуроров судебные приказы о взыскании многотысячных долгов с постояльцев Екатерининского дома-интерната были отменены.

— В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» администрация учреждения социального обслуживания не имеет права без наличия добровольного согласия взимать с граждан плату за оказание социальных услуг из сумм ежемесячной денежной выплаты, — сообщил «РГ» представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко.

Однако боровшимся за остатки своей пенсии старикам пришлось пережить немало испытаний. Вместо того чтобы сразу признать свою ошибку, руководство учреждения устроило несогласным настоящий бойкот.

— Благодаря вашей помощи нам наконец-то удалось заставить руководство нашего учреждения соблюдать законы. Ведь это уму непостижимо — люди без рук и ног должны были платить учреждению больше, чем здоровые, — говорит инвалид Виктор Кальченко. — Теперь мы освобождены от долговой кабалы. Но на днях нам принесли на подписи новый договор, в котором мы обнаружили несколько пропущенных мест, в которые можно вписать все что угодно. По всей видимости, администрация не оставляет надежды «содрать с нас три шкуры» любыми путями.

Стоит отметить, что предыдущие «кабальные» договоры обитателей Екатерининского интерната заставили перезаключить обманом. Глухому Юрию Симону и слепому Алексею Буйнову сказали, что их подписи нужны, чтобы присвоить интернату имя бывшего директора Ярушкина. У колясочника Владимира Козлова вообще ничего не спрашивали. Отказавшихся — запугивали выселением. А некоторые, например, бывший военный Петр Пушкарев, и вовсе обнаружили в документах поддельные подписи…