Постояльцам омского интерната вернули незаконно удержанные деньги
Приставы разблокировали счета пострадавших пенсионеров.
Приставы разблокировали счета пострадавших пенсионеров.
Вчера на них уже поступили незаконно удержанные деньги, и обиженные постояльцы
— Ранее администрация
Как сообщала «РГ», министерство труда и социального развития Омской области «поставило на счетчик» несколько сотен беспомощных стариков. «Задним числом» на них навесили крупные долги за проживание в социальном учреждении, которые с каждым месяцем продолжали расти. Попавшие в долговую кабалу постояльцы Екатерининского
— В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» администрация учреждения социального обслуживания не имеет права без наличия добровольного согласия взимать с граждан плату за оказание социальных услуг из сумм ежемесячной денежной выплаты, — сообщил «РГ» представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко.
Однако боровшимся за остатки своей пенсии старикам пришлось пережить немало испытаний. Вместо того чтобы сразу признать свою ошибку, руководство учреждения устроило несогласным настоящий бойкот.
— Благодаря вашей помощи нам
Стоит отметить, что предыдущие «кабальные» договоры обитателей Екатерининского интерната заставили перезаключить обманом. Глухому Юрию Симону и слепому Алексею Буйнову сказали, что их подписи нужны, чтобы присвоить интернату имя бывшего директора Ярушкина. У колясочника Владимира Козлова вообще ничего не спрашивали. Отказавшихся — запугивали выселением. А некоторые, например, бывший военный Петр Пушкарев, и вовсе обнаружили в документах поддельные подписи…
После выхода материала в «РГ» следственный комитет начал проверку в Екатеринском
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.