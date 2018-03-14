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10:49 (мск), источник: ИА Башинформ

В зоопарке в Туймазах родились сразу четыре тигренка

УФА, 14 мар 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В передвижном зоопарке в Туймазах родились сразу четыре тигренка, сообщает «Туймазинский вестник». Зоолунапарк «Барс» приехал в город месяц назад, он колесил по районам вместе с беременной уссурийской тигрицей Шанди.

Детеныши появились на свет на днях. Сейчас многодетная мама вместе с котятами живет в большом вольере, а отец семейства — четырехлетний тигр Алекс — по соседству.

К детёнышам полосатая мама относится заботливо, периодически их облизывает. Но увидев посетителей, нервно рычит. За животными здесь ухаживают три работника. Они кормят питомцев, дают им витамины, чистят клетки. Хищные звери в основном питаются курицей, говядиной, ливером. Клетку с тигрятами, если погода позволит, обещали открыть в ближайшее время. После этого зоолунопарк вместе со своими обитателями поедет в соседний город.

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По словам директора «Барса» Владимира Айвазяна, тигрята появились на свет именно благодаря хорошему уходу и заботе. Уссурийские тигры даже в природе редко приносят более двух детёнышей, поэтому пополнение в тигровом семействе в неволе можно назвать большим событием.

Уссурийский или амурский тигр внесен в Красную книгу. Он считается самым крупным представителем среди своих полосатых собратьев и самой крупной кошкой в мире. На данный момент в дикой природе их осталось чуть более 400 особей.

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