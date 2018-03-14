В зоопарке в Туймазах родились сразу четыре тигренка

Детеныши появились на свет на днях. Сейчас многодетная мама вместе с котятами живет в большом вольере, а отец семейства — четырехлетний тигр Алекс — по соседству.

К детёнышам полосатая мама относится заботливо, периодически их облизывает. Но увидев посетителей, нервно рычит. За животными здесь ухаживают три работника. Они кормят питомцев, дают им витамины, чистят клетки. Хищные звери в основном питаются курицей, говядиной, ливером. Клетку с тигрятами, если погода позволит, обещали открыть в ближайшее время. После этого зоолунопарк вместе со своими обитателями поедет в соседний город.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=186529199&id=456239074&hash=c0913e5370ba85d4&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам директора «Барса» Владимира Айвазяна, тигрята появились на свет именно благодаря хорошему уходу и заботе. Уссурийские тигры даже в природе редко приносят более двух детёнышей, поэтому пополнение в тигровом семействе в неволе можно назвать большим событием.