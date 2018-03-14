В дома казанцев два дня будут пускать воду с уранином

Зеленое красящее вещество уже не первый год используется для выявления утечек в тепловых сетях. По химическому составу оно является безвредной органической солью, которая хорошо растворима, и в случае утечки горожане смогут увидеть светящуюся зеленую жидкость.

— С помощью этого красителя мы надеемся сократить потери и вернуть подпитку на теплоисточниках к норме, — сообщили в пресс-службе «Казанской теплосетевой компании».