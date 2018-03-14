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11:28 (мск), источник: Prokazan.ru

В дома казанцев два дня будут пускать воду с уранином

В Казани 19 и 22 марта в тепловые сети будут вводить краситель зеленого цвета «Уранин-А» для определения мест утечки теплоносителя от котельных «Савиново», «Азино» и «Горки», об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Зеленое красящее вещество уже не первый год используется для выявления утечек в тепловых сетях. По химическому составу оно является безвредной органической солью, которая хорошо растворима, и в случае утечки горожане смогут увидеть светящуюся зеленую жидкость.

 — С помощью этого красителя мы надеемся сократить потери и вернуть подпитку на теплоисточниках к норме, — сообщили в пресс-службе «Казанской теплосетевой компании».

Жителей Авиастроительного, Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани при обнаружении «зеленой воды», в том числе из кранов горячего водоснабжения, сообщать в диспетчерскую службу предприятия по телефону: (843) 291−87−95.

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