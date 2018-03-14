У Майли Сайрус требуют $300 млн за плагиат
У американской певицы Майли Сайрус и ее лейбла RCA Records требуют $300 млн за плагиат песни, сообщает Reuters.
У американской певицы Майли Сайрус и ее лейбла RCA Records требуют $300 млн за плагиат песни, сообщает Reuters.
Иск в суд США подал ямайский музыкант Майкл Мэй, выступающий под псевдонимом Flourgon.
По словам Мэя, его композицию любят поклонники регги по всему миру.
Представители Сайрус пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее сообщалось, что режиссер Гильермо дель Торо отреагировал на обвинения в плагиате в его фильме «Форма воды».
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